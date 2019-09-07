الفجيرة ينتفض ويهزم الوصل في ملعبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

خسر الوصل أمام الفجيرة صفر-1 في ثاني مواجهاته في مسابقة كأس الخليج العربي، أحرز هدف المباراة الوحيد، لاعب الفجيرة سالم سيف في الدقيقة 69.

وبنهاية المواجهة التي جرت ضمن منافسات المجموعة الثانية، على ملعب الوصل بزعبيل، اكتفى الوصل بفوز واحد كان على حتا، فيما وصل الفجيرة إلى النقطة الرابعة من خسارة كانت أمام الوحدة وتعادل مع عجمان وفوز على الوصل.

لم يقدم أي من الفريقين المستوى المطلوب الذي يساهم في خروج أي منهما من الشوط الأول متقدماً، وانتهى الشوط الأول من دون أهداف بعد أداء شبه متكافئ بين الفريقين، فيما كان الوصل المضيف الأفضل نسبياً والأكثر استحواذاً على الكرة، وتراجع الفريق الضيف إلى وسط ملعبه طوال الشوط الأول باستثناء بعض المحاولات التي تعد على الإصبع، التي اقتحم خلالها نصف ملعب الوصل، ولكن من دون الدخول في عمق منطقة جزاء الفهود، باستثناء كرة واحدة حاول خلالها فرناندو الاقتراب من مرمى حميد عبدالله حارس الوصل، ولكن من دون خطورة.

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في الجهة المقابلة، لم يوفق نجوم الوصل فابيو ليما وسواريز وحبوش صالح وخميس إسماعيل في استغلال الفرص العديدة التي أتيحت لهم خلال الشوط الأول، سواء من الكرات الثابتة التي سددها هداف الفريق ليما، أو من خلال الهجمات المنظمة التي أتيحت للفريق الذي ضم عدداً من البدلاء غير الأساسيين، حيث استهدف المدرب الروماني للفهود قياس قدراتهم قبل خوض منافسات بطولة دوري الخليج العربي التي يستهلها الوصل بلقاء دربي يجمعه مع جاره النصر.

وعلى عكس ما هو متوقع، دخل فريق الفجيرة الشوط الثاني وهو أكثر حماساً وامتلاكاً للكرة، مستهدفاً خطف هدف قد يقربه من الخروج فائزاً، وبالفعل كاد يسجل في الدقيقة 58 عندما سدد جوناثان تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء نجح حارس الوصل حميد عبدالله في إخراجها ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 69 باغت سالم سيف حارس الوصل وسدد كرة أرضية ترتطم بالقائم الأيمن للحارس وتدخل الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفجيرة.

حاول الوصل استعادة توازنه وشكل ضغطاً قوياً لخطف التعادل والعودة إلى المباراة، وبالفعل كان أقرب إلى التسجيل من خلال الفرص العديدة التي أتيحت للاعبيه أكثر من مرة وتحديداً سواريز الذي أهدر فرصتين متتاليتين، وفابيو الذي سدد في أجساد لاعبي الدفاع.

ومع دخول المباراة الدقائق العشر الأخيرة تراجع فريق الفجيرة إلى وسط ملعبه للحد من خطورة الخصم مكتفياً بهدف التقدم الذي تمنى الحفاظ عليه حتى صافرة النهاية، وحاول الوصل تحقيق التعادل والخروج بنقطة على الأقل، خاصة أن المباراة هي الأولى على ملعبه، لكن من دون جدوى، وحافظ الفجيرة على تقدمه حتى صافرة النهاية محققاً فوزاً معنوياً مهماً، يزيد من ثقته بنفسه وبإمكانياته.