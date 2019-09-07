«الأخضر» يدشن مرحلة رينارد بالتعادل مع مالي

تعادل المنتخب السعودي وضيفه المالي بهدف في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على ملعب الأمير محمد بن فهد، أول أمس الخميس، ضمن تحضيرات الأول للقاء اليمن، الثلاثاء المقبل، لحساب تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023.

وظهر الأخضر للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي رينارد هيرفي الذي استعان في أول تشكيلة يصوغها بمزيج من لاعبي الخبرة أمثال عمر هوساوي، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالله المعيوف، والشباب مثل عبد الرحمن الدوسري، وعبد الله الحمدان.

افتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق يسارية اداما تراروي من خارج منطقة الجزاء «38»، وأعاد سالم الدوسري الأخضر للمباراة في الدقيقة 52 بتسديدة زاحفة على يمين الحارس، وظهر الأخضر بأداء متوسط.

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وسيغادر الأخضر غداً الأحد، إلى المنامة حيث يؤدي تدريباً أخيراً يوم الاثنين قبل لقاء اليمن هناك.

من جانبه، طالب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتفاؤل، مشيراً أن التجربة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية لمستقبل المنتخب.

على صعيد آخر، أوضح المسحل الذي ترأس جلسة لاتحاده في الدمام أن مشاركة الحكم السعودي بقيادة مباريات دوري المحترفين ستكون بيد رئيس لجنة الحكام الجديد، في حين تشير المصادر إلى أن الإسباني فيرناندو ترساكو المتواجد حاليا في الرياض هو الأقرب لتولي رئاسة الحكام السعودية التي يقودها مؤقتاً الآن الإنجليزي جاكوب.

وسبق لفيرناندو المحاضر في أكاديمية الاتحاد الآسيوي استلام عدد من المناصب، أهمها مدير تطوير التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدير المشروع الإسباني للحكام وكان أحد حكام مونديال 1998.