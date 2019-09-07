الظفرة وخورفكان يتعادلان من دون أهداف

تعادل الظفرة وخورفكان سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، وبهذه النتيجة صعد الظفرة للمركز الثاني مؤقتاً ب 4 نقاط، بينما رفع «النسور» رصيدهم إلى نقطتين.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وكان الظفرة الطرف الأفضل على مدار الشوطين وأضاع بسمارك لاعب خورفكان ضربة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

كان أول تهديد حقيقي في المباراة، عندما سدد بيدرو لاعب الظفرة قذيفة صدها ربسون دي بولا مدافع خورفكان ليحتسب الحكم ركلة حرة للفارس وينذر دي بولا بالبطاقة الصفراء، ونفذ بيدرو الكرة وأبعدها الدفاع، ورد خورفكان بهجمة شارك فيها رفائيل وبيدرو انتهت بعيداً عن المرمى.

وعاد بيدرو الظفرة مجدداً لتهديد مرمى النسور عبر صاروخية أبعدها الحارس محمد يوسف ببراعة، ونال عمر أحمد لاعب خورفكان إنذاراً، وتألق الحارس محمد يوسف مجدداً ومنع فرصة مشتركة بين جابرييل ومحمد بلال.

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وتألق محمد يوسف من جديد ومنع فرصة مزدوجة من دل كوستر ومحمد بلال، وسحب مدرب النسور عبدالله يوسف للإصابة ودفع بفهد حديد في الدقيقة 22، وفي الظفرة شارك خالد باوزير بدلاً عن محمد تيزاني 29.

وفي آخر دقائق الشوط الأول أهدر بسمارك لاعب خورفكان ضربة جزاء ارتكبها إبراهيم سعيد مع اللاعب نفسه نفذها أعلى العارضة.

منذ انطلاقة الشوط الثاني، ضغط الظفرة على مناطق خورفكان وقاد عدد من الهجمات المنظمة استبسل دفاع الضيوف في إبعاد الخطر عن مرماهم، واعتمد النسور على التكتل والهجمات المرتدة التي لم تشكل خطراً حقيقياً على الظفراوية.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع بعض المحاولات من فريق الظفرة، وحاول جواو بيدرو الوصول لشباك خورفكان برأسية تصدى لها الحارس محمد يوسف، وغادر أحمد حبوش ونزل أحمد الحفيتي، ودخل جونيور بدلاً عن بسمارك في خورفكان، ولم يتغير شيء حتى نهاية المباراة بتعادل الفريقين من دون أهداف.