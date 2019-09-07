شتاين: مباراة صعبة واختبار حقيقي للفريق

رأى الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة، أن المباراة التي تجمع فريقه أمام بني ياس في كأس الخليج العربي اليوم تعد اختباراً حقيقياً للعنابي قبل انطلاق مسابقة الدوري، مشيراً أيضاً إلى أنها تعد تحدياً حقيقياً أمام السماوي القوي، متمنياً أن يواصل فريقه الظهور الجيد كما حدث في المباراتين الماضيتين أمام الفجيرة والشارقة.

وأكد شتاين أن العنابي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وأن فريقه على استعداد بالرغم من الغيابات؛ بسبب انضمام عدد من لاعبيه للمنتخبات الوطنية، إضافة إلى الإصابات، مبيناً أنه يواصل العمل باستمرار؛ للوصول إلى قمة الجاهزية.

وطمأن مدرب الوحدة جماهير النادي على قرب عودة الهداف تيجالي، وقال: لاعب مهم نجهزه للدوري، انتظم في التدريبات، ويتدرب بقوة، يريد أياماً قليلة حتى يعود، لن يكون ضمن حساباتنا في هذه المباراة والأسبوع المقبل سيكون في قمة الجاهزية.

Advertisements

وأشاد المدرب بالثنائي عبد الله الرفاعي، وعبد الله أنور مؤكداً أنهما عناصر جيدة ويخدمون أنفسهم بالعمل الجيد للتواجد في التشكيلة الأساسية. كما أشاد بالتعاقد مع مليسي لمدة سنتين واعتبرها خطوة جيدة لاسيما أن ميلسي لاعب مميز، ومستواه في تصاعد.

وكشف شتاين أن القائد إسماعيل مطر يعاني إصابة خفيفة ولن يستعجل الدفع به في المباريات إلا بعد الاطمئنان عبر الجهاز الطبي.

من جانبه، أكد عبد الله الرفاعي مدافع الوحدة أهمية المباراة مشدداً على رغبتهم في الفوز، وحصد النقطة التاسعة في المسابقة.

وأبدى الرفاعي سعادته بالإشادة التي تلقاها من المراقبين عطفاً على المستوى الجيد الذي قدمه في المباريتين الماضيتين؛ ولكنه ذكر أن هذا يعود إلى العمل الجماعي والمساعدة التي يجدها من زملائه اللاعبين.