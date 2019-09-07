شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي في ديربي .. والوحدة يواجه بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تختتم مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات تبرز فيها قمة النصر مع شباب الأهلي في استاد آل مكتوم، بينما سيحل الشارقة ضيفاً على عجمان، ويلاقي الوحدة ضيفه بني ياس.

ستحظى مباراة النصر وضيفه شباب الأهلي التي ستقام في التاسعة والربع مساء اليوم بكل الأضواء، رغم الغيابات التي يعانيان منها.

ويتطلع حامل اللقب إلى تحقيق فوزه الثاني، والوصول الى النقطة السابعة، بما يعزز من فرصته في الدفاع عن اللقب،وهو نجح في إظهار صورة البطل بفوزه في المرحلة السابقة على الجزيرة برباعية،ويعول الفريق على قدرات البرازيلي لوفانور، وقد تسجل المباراة المشاركة الأولى لمواطنه ليوناردو داسيلفا القادم من الوحدة.

ولن يتوانى المدرب الأرجنتيني أروابارينا في تجديد الثقة باللاعب محمد جمعة «بيليه» الذي تألق في مواجهة الجزيرة وسجل ثنائية.

أما النصر فسيحاول استغلال عامل الأرض للفوز، وتعويض التعادل «المر» في المرحلة السابقة أمام خورفكان.

وسيحتاج المدرب البرازيلي كايو إلى تفعيل الشق الهجومي، وإلى تلافي مشكلة إهدار الفرص أمام مرمى المنافس بعدما تفنن لاعبوه في ضياع الكرات أمام مرمى الوافد الجديد، وإن كانت مهمته لن تكون سهلة في ظل غياب 11 لاعباً عن تشكيلته بسبب الارتباطات الدولية ولعنة الإصابات تطارد عددا من عناصره.

ولعل الجانب المضيء بالنسبة إلى صاحب الأرض يتمثل في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 180 دقيقة حتى الآن.

الوحدة * بني ياس

يبحث الوحدة متصدر ترتيب المجموعة الثانية (6 نقاط من مباراتين) عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي، حين يستقبل على أرض استاد آل نهيان ضيفه بني ياس الوصيف (3 نقاط من مباراة واحدة) في السابعة مساء اليوم.

وشهدت تشكيلة الفريق العنابي بروزاً وتألقاً لافتاً للاعب الصاعد أنور الذي سجل 5 أهداف منها «ثنائية» في مرمى الفجيرة و«هاتريك» في شباك الشارقة.

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وسيفتقد المدير الفني الهولندي شتاين خدمات العملاق الأرجنتيني تيغالي، ما سيضع الرهان الهجومي على عاتق القائد إسماعيل مطر والواعد الجديد، إلى جانب الدور المميز الذي بات يؤديه اللاعب ميليسي.

أما بني ياس فستكون المباراة أقرب إلى اختبار لمدى جاهزية الفريق تحت قيادة مديره الفني الألماني وينفرد شايفر الذي قد يعمد اليوم إلى الدفع بالمدافع العملاق الصربي ساشا.

وسيحتاج بني ياس إلى الحذر الدفاعي أمام المنافس الذي كشر عن فعاليته الهجومية في أول مباراتين حين سجل 6 أهداف في مرمى كل من الفجيرة والشارقة على التوالي.

عجمان * الشارقة

يريد الشارقة إيقاف مسلسل الهزائم التي مني بها في مسابقة كأس الخليج العربي (8 هزائم على التوالي، 6 في الموسم الماضي، و2 في الموسم الحالي)، وسلك طريق الانتصارات في كأس الخليج العربي، حين يحل في السابعة مساء اليوم ضيفاً على عجمان.

ويبحث الملك عن فوز معنوي قبل الدخول في حلبة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي الذي توج به الموسم الماضي.

وقد يعمد المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري إلى الزج بأغلبية عناصره الأساسية التي قد تساعد الفريق على تجاوز عقبة المضيف البرتقالي.

وستتوقف مشاركة كورونادو ومنديز بناء على جاهزيتهما الفنية والبدنية، بعدما غابا عن لقاء الوحدة الأخير بسبب الإصابة.

أما عجمان الذي اكتفى بنيل نقطتين من تعادلين (له 2 وعليه 2)، فسيبحث عن تحقيق فوزه الأول مستفيداً من حالة المنافس المتواضعة فنياً والتي بدا عليها في أول جولتين.

وستسنح الفرصة أمام المدرب المصري أيمن الرمادي من أجل قيادة فريقه إلى الانتصار الثمين على بطل الدوري، خاصة لو قدر له الزج بعناصره من لاعبين أجانب ومحليين، بعدما افتقد خدمات عدد منهم أمام الفجيرة حين حول تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين 2-2.