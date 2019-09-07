علي الظاهري: ندرس وضع أسس ولوائح للمسابقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، أن الاتحاد بصدد وضع أسس وآليات عمل، ونظام مسابقات فردية وجماعية، تحاكي النظم العالمية في مختلف الألعاب، وتجعله في غضون سنوات قليلة قادمة من أفضل الاتحادات الرياضية الجامعية على المستوى العربي، والإقليمي، والدولي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، في مقر الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في أبوظبي.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات تهم الرياضة الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الاجتماع تقسيم مسابقات الاتحاد إلى ثلاث مجموعات: مجموعة أبوظبي والعين، مجموعة دبي، ومجموعة الشارقة والإمارات الشمالية، تتنافس فيها 34 جامعة و4000 طالب وطالبة في 18 لعبة جماعية وفردية على مدار العام الأكاديمي 2019 - 2020. وأكد الاجتماع على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة وإبراز دور الاتحاد في النهوض بالرياضة الجامعية بالدولة وتغطية جميع مسابقات الاتحاد الجماعية والفردية.

وناقش الاجتماع كذلك تطوير عملية تسجيل الطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية من خلال الموقع الرسمي للاتحاد، وعمل دراسات إحصائية متكاملة عن عدد الطلاب والطالبات المشاركين في كل لعبة، وعدد اللعبات الجماعية والفردية، وعدد الجامعات المشاركة في كل لعبة فردية وجماعية، وعمل دراسات مقارنة ووضع نظام بيانات متكاملة للاتحاد ومسابقاته.

ويترأس علي مسري الظاهري اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وتضم في عضويتها أحمد حمود الغلابي نائب رئيس اللجنة ومدير النشاط الرياضي بجامعة خليفة، والدكتور حازم عبدالمحسن المدير الفني للاتحاد، وصلاح العامري مدير النشاط الرياضي بجامعة الشارقة، وبيتر ديسي مدير النشاط الرياضي بجامعة نيويورك، وسلمى البوسعيدي مسؤولة النشاط الرياضي للطالبات بجامعة نيويورك، ووليد رباح مدير النشاط الرياضي بجامعة زايد، وطارق عبارة بجامعة عجمان، ودانيا بيسار مسؤولة النشاط الرياضي النسائي الجامعي بالاتحاد في دبي والإمارات الشمالية، وعصام بركات مدير النشاط الرياضي بكليات التقنية العليا، وجوزيف نهرو مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية في دبي.وحضر الاجتماع ممثل مجلس أبو ظبي الرياضي سبيت خاطر.