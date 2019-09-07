محمدوف يواجه بويريرو في النزال العالمي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، أنه لن يعتمد على تاريخه الطويل في الانتصارات، وسجله الخالي من الهزائم في آخر 27 نزالاً، عندما يواجه منافسه الأمريكي، داستين بويريرو اليوم، في النزال المرتقب بينهما على صالة ذا أرينا في مرسى ياس، ضمن بطولة UFC

242، مشيراً إلى أنه سينسى أيضاً كل ما حدث في موقعته الأخيرة التي كانت حديث العالم أمام المصارع الإيرلندي، كونور ماجريجور،وهي المباراة التي تسببت في ايقافه ) لأن طريقة لعب داستين تختلف تماماً عن طريقة لعب ماجريجور.

وقال محمدوف في تصريحاته، أمس، على هامش إجراءات الوزن، ووقفة التحدي: لن يكون نزالي أمام داستين سهلاً على الإطلاق، داستن يميل أكثر إلى الهجوم بعكس ماكجريجور، وأعتقد أنه في الوقت الراهن أكثر جاهزية من ماكجريجور في فنون القتال المختلطة، خاصة مع سجله المذهل، حيث هزم العديد من اللاعبين البارزين في فئة الوزن الخفيف، كما أنه فاز على لاعب من العيار الثقيل، هو مايكل بيج، ولا أذكر أن كونور حقق نتائج جيدة في الوزن الخفيف، حيث تخلو خزائنه من أي انتصار منذ وقت طويل باستثناء فوزه على اللاعب ألفيراس.

وعن استعداداته لموقعة اليوم المرتقبة، مع داستين بويريرو قال: كانت تحضيراتي بسيطة، حيث أقمت معسكراً تدريبياً لمدة شهر في داغستان، وشهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهيت، أمس، استعداداتي في المرحلة الأخيرة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية في أبوظبي، وأعتبر نفسي حالياً في أتم جاهزية. وأضاف: من ناحيتي أشعر بالفخر وبسعادة بالغة للمشاركة في المباراة الأساسية، وباللعب على أرض مدينة أبوظبي التي أحبها، ولديّ أصدقاء كثر فيها، ومتابعون بلا حدود فيها وفي كل الدول العربية أيضاً.

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وعن توقعاته للدعم الجماهيري الذي سيلقاه وهو يلعب اليوم أمام داستين، قال: لا أعرف بصراحة، فلم يسبق لي أن حصلت على دعم كبير من الجمهور في ساحة القتال، لكن يبدو لي الأمر مختلفاً، هنا فأنا أشعر بأن النزال على أرضي وليس على أرض داستن.

وعن رأيه في العاصمة أبوظبي، قال: سبق لي أن زرتها منذ أشهر عدة، وشعرت بارتياح كبير فيها، ولقيت حفاوة بالغة من الجميع، وأحمل رسالة حب وتقدير لقادة الإمارات الذين نجحوا في تأسيس دولة فتية يفخر بها كل إنسان، لأنها تملك نموذجاً فريداً يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويذكر ان حبيب نور محمدوف هو حامل اللقب العالمي لكنه غائب عن الحلبة منذ 11 شهرا ،وفي غيابه ارتقى داستين بويريرو لمنصة البطولة كبطل عالمي مؤقتا، ولذا فالمواجهة اليوم لإثبات أيهما البطل الحقيقي .

أكد داستين بويريرو، أنه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على حبيب نور محمدوف، لأنه سيمثل بالنسبة إليه أغلى كنز على الإطلاق، لأن مثل هذه الفرصة لا تتاح كل يوم، مشيراً إلى أنه استعد جيداً للقاء، ويطمح إلى استغلال تلك الفرصة، لتحقيق المجد، وأنه ينتظر لحظة بداية النزال بفارغ الصبر.

وعن رأيه في منافسه قال: حبيب واحد من المصارعين الأقوياء، لا يخسر بسهولة، أرقامه مذهلة، يتدرب على مدار العام، ويحرص على التطور وفق منظومة محترفة، وبالتالي فلن تكون موقعة سهلة على الإطلاق.