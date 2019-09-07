أروابارينا: مباراة مهمة أمام خصم نعرفه جيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراة اليوم أمام النصر، مبيناً أن اللقاء لن يكون سهلاً، وقال: المباراة مهمة وأمام خصم نعرفه جيداً، أتوقع مواجهة صعبة بين الفريقين، من جانبنا نحاول دائماً تقديم كرة قدم ممتعة، ويبقى الفوز هو هدفنا الذي نسعى إليه دائماً. وأضاف: النصر فريق مميز، كما أنه يمتلك لاعبين جيدين، ومدرباً مميزاً، وهو مستقر في الجانب الفني منذ الموسم الماضي، وهو نفس الحال لدى شباب الأهلي؛ لذلك تتشابه الظروف، وتبقى المباراة معتمدة على عطاء اللاعبين في الملعب.

وعن مدى رضاه عن فريقه، قال: أنا راض عن فريقي؛ ولكن عموماً للحكم على أي فريق لا بد من مشاهدته في عدد من المباريات؛ حيث إن المدربين كافة حالياً يعكفون على تجهيز البدلاء، ومنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة، كل فريق يحاول الدفع بما لديه من أوراق للسعي للفوز.

وأضاف: تفوقنا على النصر أكثر من مرة في الموسم الماضي؛ لكن هذا لا يعني أننا أفضل منهم بأي حال.

من جانبه، قال عيسى وليد لاعب الفريق: نواجه منافساً قوياً يجد منا كل الاحترام، بالتأكيد تفكيرنا ينصب على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، المباراة ستجهزنا لمواجهة الشارقة في السوبر؛ لذلك لا بد من الفوز لندخل اللقاء المقبل بمعنويات مرتفعة، شباب الأهلي فريق كبير قادر على تحقيق الفوز في كل الظروف، وفي كل الملاعب.