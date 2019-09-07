شايفر: توقفوا عن المدح.. بني ياس يخطط للمستقبل

امتدح المدرب الألماني وينفريد شايفر إدارة نادي بني ياس، بعد تشغيل الصالة الرياضية الجديدة بطريقة ممتازة، الأمر الذي سيجعل الاستفادة منها متاحاً لجميع اللاعبين من الفريق الأول حتى الأكاديمية، كما أشاد بفوز زايد المهري بلقب هداف دوري تحت 14سنة، وحصوله على تكريم خاص من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتوجه مدرب بني ياس برسالة إلى اللاعب زايد، مطالباً إياه بالاستمرار في العمل، وقال: بالتأكيد أن أي لاعب يتدرج إلى الفريق الأول؛ سيكون له الشأن الكبير، أنا في انتظار المهري؛ للانضمام إلى الفريق الأول بعد 4 سنوات؛ لكي يصبح هداف الفريق الأول.

وكان لاعبو الفريق الأول بنادي بني ياس قد احتفلوا، أول أمس، بفوز زايد المهري بلقب هداف دوري تحت 14 سنة، وحصوله على تكريم خاص من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وعن مواجهة فريقه مع الوحدة الليلة، قال شايفر: الجميع ظلوا يمتدحون فريق بني ياس بعد النتائج والمستويات التي أظهرها الفريق مؤخراً، عليهم أن يتوقفوا عن الحديث، وأذكرهم بأن فريقنا يخطط للمستقبل، لهذا لا نريد وضع الضغوطات من الآن على لاعبينا الشباب. وأضاف: بالتأكيد الوحدة يمتلك لاعبين مميزين قدموا أداء رائعاً أمام الشارقة وقبل ذلك بدوري أبطال آسيا وبلا شك نحن نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم، أنا راضٍ عن أداء الفريق، خصوصاً بعد التجربة الودية الأخيرة مع العين؛ لكن ما زال علينا العمل بشكل أكبر، والتركيز بالتدريبات والتطور باستمرار.

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ومضى يقول: سنكون نداً للوحدة في مباراة اليوم؛ حيث إن لاعبي فريقنا يمتلكون الثقة في أنفسهم، وعلينا ألا نتجاهل الدفاع، حسن وخالد يتواجدون مع المنتخبات الوطنية، ويجب أن يكون البدلاء في أتم الجاهزية؛ لتعويضهم وساشا لن يشارك باللقاء، وسينضم للتدريب مع زملائه يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المدرب الألماني بأن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، وقال: سنركز على الاحتفاظ بالكرة، وهذا لن يكون سهلاً، ويتطلب بذل جهد مضاعف من اللاعبين، أعرف الوحدة جيداً منذ فترات تدريبي السابقة مع العين والأهلي، هم فريق هجومي يسعى دوماً للتسجيل، ولديهم إسماعيل مطر الذي لم يشارك في آخر مباراة مع مجموعة عناصر أخرى جيدة؛ لكن السماوي أيضاً يمتلك انسجاماً بين لاعبيه، ونلعب ككتلة واحدة.

وعن تعاقدات بني ياس، أكد شايفر أن ملف الأجانب تم إغلاقه بانضمام المدافع الصربي ساشا أفكوفيتش، أما باقي التعاقدات سواء للمواطنين أو للمقيمين فإن هناك حديثاً مع الإدارة؛ لضم بعض اللاعبين.

من جانبه أكد الجنوب إفريقي اياندا باتوزي لاعب بني ياس انسجامه السريع مع زملائه الذين ساعدوه منذ البداية على ذلك، معتبراً بأنها أفضل وأسهل تجربة احترافية له، وقال اللاعب الذي انضم للسماوي من نادي كاب تاون سيتي الجنوبي إفريقي إنه يشعر دائماً عند قدومه إلى الملعب أنه في البيت وسط عائلته، ويستمتع بكل دقيقة يقضيها سواء بالتدريبات أو مع زملائه.

وعن مواجهة الوحدة القوية، قال باتوزي: إذا كانوا هم أقوياء فنحن أيضاً أقوياء، والدليل أننا واجهنا العين وهو فريق قوي وفزنا عليه في آخر مباراة وإن كانت ودية، وقدمنا مستوى جيداً لهذا نريد تكرار ذلك وأنا أثق في زملائي، وفي قوة فريقنا.