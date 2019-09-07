انطلاق منافسات الشراعية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي اليوم، منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات لانطلاقة السباق في الساعة الثالثة عصراً،بمشاركة حوالي 75 قارباً على متنها ما يزيد على 1200. ورحب محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية الموسم الرياضي البحري، بجميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين.

وأوضح هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات مشرف عام السباق، أن كافة التجهيزات اكتملت لبدء سباقات الموسم الجديد.