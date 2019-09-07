«رعاد» يتفوق في الحقايق.. و«المتحد» يتألق في اللقايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلق أمس، وأمس الأول، موسم سباقات الهجن 2019-2020، بسباقات فئة الحقايق لمسافة 3 كيلومترات في الوثبة، بتنظيم اتحاد سباقات الهجن، وجاءت البداية قوية ومميزة بمشاركة نخب الأصائل من هجن الجماعة.

وكانت ضربة البداية أمس الأول، مع فئة الحقايق، وتصدرت «زاهية» لراشد حمد بن علي البريص المري الشوط الأول، بعد أن حلت في المركز الأول، وفي الشوط الثاني تفوق «رعاد» لمانع بن أحمد دواس العامري واستطاعت «معزة» لمالكها علي راشد مفتاح الشامسي حصد ناموس الشوط الثالث، وحلّق «احتفال» لمانع بن أحمد المنجم بناموس الشوط الرابع، وكسب «قناد» لمالكه بدر محمد مكتوم الجنيبي الشوط الخامس.

وانتزعت «العاصفة» لعامر بن سليمان السعدي صدارة الشوط السادس، وكسب «شيبوب» لمحمد بن ناصر الخييلي رهان الشوط السابع، وسيطر «نود» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري على منافسات الشوط الثامن، وطارت «هوايل» لعلي بن أحمد دواس العامري بناموس الشوط التاسع، وتصدر «النمشي» لمكتوم بن سعيد المهري الشوط العاشر، وكسبت «هوايل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري الشوط ال11، و«بينونة» لحميد عمر بن بخيت المنصوري الشوط ال12، وفاز «مدلل» لعلي مسلم سالم المنصوري بالشوط ال13، وتصدرت «ناصية» لعلي بن جابر الجنيبي الشوط ال14، و«جزيل» لمصبح بن عامر حويرب المنصوري الشوط ال15.

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وفي منافسات اللقايا (3 كيلومتر) تصدر «عذر» لمحمد سلطان بن ميرين الكتبي الشوط الأول، وطار «مخوف» لسلطان محمد مسفر بالقوبع بناموس الشوط الثاني. أما الشوط الثالث فكان من نصيب «لحقة» لمالكها مسلم محمد مسلم العامري، وسيطرت «الواعية» لمالكها الدحام سالم الخريباني النعيمي على الشوط الرابع، ونال «مطرب» لعبدالله حمد سعيد مشيط المري ناموس الشوط الخامس.

واستطاع «جبارة» لمبارك سالم سهيل الشرجي العامري حصد ناموس الشوط السادس، وانتزعت «محبة» لمحمد عتيق زيتون المهيري صدارة الشوط السابع، وكسب «الذيب» لمبارك أحمد مطر الخييلي الشوط الثامن، وحاز «المتحد» لمالكه عبدالله حمد سعيد مشيط المري، ناموس الشوط التاسع، وجاءت «نسائم» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري في صدارة الشوط العاشر.

وفازت «جفا» لسعيد سالم الزرعي بالشوط 11، ونال «وادي» لمحمد فايل حميد العويسي صدارة الشوط 12، وحاز الواصل لسعيد عبيد محمد الوهيبي الشوط ال13، ونالت «وشاح» لحمد أحمد المزروعي الشوط 14، وفاز «اعمار» لهادف حمد عفصان المنصوري بالشوط 15، وسيطر «الظبي» لراشد حمد مطر عميرة الشامسي على الشوط 16، وحازت «الوثبة» لعلي محمد ناصر مشيط المري، الشوط 17، وكسب «شاهين» لمحمد طبازة الدودة علي العامري الشوط 18، وفاز «الشهم» لمالكه أحمد محفوظ خميس علي الجنيبي بالشوط 19، ونال «ويكند» لعجلان بخيت بن كراز الشوط 20.