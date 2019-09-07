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إطلاق سراح كوكورين ومامايف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة وطنية قررت أمس الإفراج عن ألكسندر كوكورين وبافل مامايف، وهما من أشهر لاعبي كرة القدم في البلاد، بشروط بعد حبسهما للتورط في أحداث عنف العام الماضي.

واعتذر كوكورين ومامايف ثنائي منتخب روسيا عن اللقطات التي رصدتها كاميرات مراقبة، وأظهرت تصرفهما بعنف في واقعتين وهما في حالة سكر. وقضت محكمة في مايوالماضي بحبس كوكورين 18 شهراً مقابل 17 شهراً لمامايف، وذلك بعد شهرين من جلسات استماع.

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