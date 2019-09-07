شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي و10 بطاقات صفراء في ودية الأرجنتين وتشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم التعادل السلبي على مباراة ودية بين الأرجنتين وتشيلي رفع خلالها الحكم 10 بطاقات صفراء بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة، وأقيمت على ملعب «ميموريال كوليسييم» في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت أمس الأول نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الانجليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الأرجنتيني.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبات عدة، أبرزها نهائي بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 حيث فازت تشيلي في المناسبتين، لتحرم الأرجنتين من تتويج طال انتظاره في البطولة القارية منذ 1993. كما تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة الأمريكية الجنوبية التي استضافتها البرازيل هذا الصيف، وانتهى اللقاء أرجنتينياً 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما عاد اللقب لأصحاب الأرض بفوزهم على البيرو 3-1.

ورفع حكم اللقاء الأمريكي جاير ماروفو البطاقة الصفراء في مباراة أمس الأول 10 مرات بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة من قبل لاعبي الفريقين، منها ثلاث بطاقات في الدقائق ال 15 الأولى.

وكادت الأرجنتين تفتتح التسجيل في الدقيقة ال 23 عندما مرر وسط توتنهام هوتسبير الإنكليزي جيوفاني لو سيلسو كرة إلى لاوتارو مارتينيز عند حافة المنطقة، ومنه إلى نجم يوفنتوس باولو ديبالا الذي سدد كرة قوية أنقذها ببراعة حارس الاحتياط في مانشستر سيتي الإنجليزي كلاوديو برافو.

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وحصلت تشيلي على أخطر الفرص قبل خمسة دقائق من نهاية الشوط الأول عندما أجبر لاعب الوسط تشارلز أرانغيز حارس بورتو البرتغالي أغوستين مارشيسين على التدخل للحفاظ على نظافة شباكه.

وتبادل المنتخبان إهدار الفرص في الشوط الثاني، وأبرزها تشيلية بعدما مرر إدواردو فارغاس كرة إلى سيزار بيناريس سددها قوية ارتدت من القائم. وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع إهدار كوارتا فرصة أخيرة لمنتخب ال«البيسيليستي» بعدما أصابت رأسيته القائم (88).

وتغلب منتخب الإكوادور على نظيره منتخب بيرو1 - صفر في مباراة ودية جمعت بينهما بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وسجل إريك كاستيو مهاجم سانتوس لاجونا هدف الفوز لمنتخب الإكوادور في الدقيقة ال 46.

ويلتقي منتخب بيرو مع البرازيل ودياً الأربعاء المقبل، وتلتقي الإكوادوار مع بوليفيا في اليوم ذاته.

واكتسح منتخب هندوراس ضيفه بورتو ريكو 4 - صفر في مباراة ودية جمعت بينهما في تيجوسيجالبا، وانتهى الشوط الأول بتقدم هندوراس بهدفين سجلهما إميليو إيزاجيري وخورخي بينجوتشي في الدقيقتين الخامسة، وال 40.

وفي الشوط الثاني سجل جوناثان روبيو الهدف الثالث لهندوراس في الدقيقة ال 59، وبعد ثلاث دقائق فقط سجل خورخي بينجوتشي الهدف الثاني له والرابع لبلاده.