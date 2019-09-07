شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم قبل رحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم،السبت، بعد الراحة التى حصل عليها أمس ويتدرب الفريق على ملعبه بالتتش إستعداداً لرحلة غينيا التى سيواجه خلالها فريق كانو سبورت ببطولة أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويواصل الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش بعدما منح الجهاز الفني لاعبيه راحة من التدريبات أمس حيث يستعد الأحمر لرحلة غينيا بعدما استقر الفريق على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري.
وكلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته اليوم قبل رحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.