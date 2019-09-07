شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم قبل رحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم،السبت، بعد الراحة التى حصل عليها أمس ويتدرب الفريق على ملعبه بالتتش إستعداداً لرحلة غينيا التى سيواجه خلالها فريق كانو سبورت ببطولة أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش بعدما منح الجهاز الفني لاعبيه راحة من التدريبات أمس حيث يستعد الأحمر لرحلة غينيا بعدما استقر الفريق على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري.

وكلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.