شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته غداً بعد العودة من معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت المرحلة الثالثة في إعداد ذئاب الجبل للموسم الجديد.

ويستأنف ذئاب الجبل تدريباتهم بالجبل الأخضر معقل المقاولون العرب غداً الأحد ، ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون عدة مباريات ودية مع فرق مصرية قبل انطلاق الموسم الجديد للاطمئنام على جاهزية الفريق بصورة كاملة خاصة بعد انضمام الصفقات الجديدة التي لم تلحق بالمعسكر.

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وكان المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر كرواتيا، حيث تعادل ذئاب الجب سلبيا في المباراة الأولى أمام القادسية الكويتي، واكتسح المقاولون شباك أرجيتزا السلوفيني برباعية نظيفة في المباراة الثانية، فيما تعادل المقاولون في المباراة الثالثة سلبيا أمام لكوموتيف الكرواتي.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على المكاسب العديدة التي حققها ذئاب الجبل خلال المعسكر الثالث في اعداد المقاولون للموسم الجديد.