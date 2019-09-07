اليوم .. الطلائع يواجه دبا الحصن الاماراتى ودياً على جهاز الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم السبت مباراة ودية مع نظيره دبا الحصن الإماراتى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد. وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

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