شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: لاعبو الأهلى تنازلوا عن مكافآت بطولة أفريقيا فى 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر أن لاعبى الفريق خلال عام 2012 تنازلوا بالكامل عن مكافآت بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التى فزنا بها على حساب الترجى التونسى.

وأوضح سعد سمير خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى، أن الأمر لم يعرفه أحد وظل سراً بين اللاعبين خاصة وان النادى وقتها لم يكن يستطع دفع المكافآت بسبب الظروف وقتها.

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وشدد سعد الدين سمير على أن وائل جمعه ومحمد ابوتريكة تحدثا مع اللاعبين بعد دخول حسن حمدى رئيس النادى السابق ومحمود الخطيب نائبه ومطالبته اللاعبين اتخاذ القرار من أنفسهم دون ضغوط تقديراً لظروف النادى.

وقال سعد سمير أن اللاعبين لم تخرج وتتحدث عن التضحيات التى قدموها للنادى فى الفترة هذه لأن الايمان منا كامل بأن النادى لا ينسى ما يقدمه أبنائه.