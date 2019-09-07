شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن لـ" Time sport ": الأوليمبي قادر علي تعويض إخفاق المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صلاح محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى أنه لايوجد مباراة سهلة خلال الفترة المقبلة وسوف يتم الاستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بشكل قوى تحت قيادة الفنى الفنى شوقى غريب أستعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية والتى سوف تقام فى مصر نوفمبر القادم .

وأوضح صلاح محسن خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى تعاهدة على تعويض الجمهور بأخفاق خروج المنتخب المصرى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية .

وأشار صلاح محسن أنه لايوجد فرق بين لاعبى الأهلى والزمالك بمعسكر المنتخب الأوليمبى والجميع يعمل على أظهار أفضل ما لدية من أمكانيات فى التدريبات للدخول فى التشكيل الأساسى .

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبى السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم :

Advertisements

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال، محمودمرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي

الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش