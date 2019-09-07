سموحه يفوز على الإعلاميين 5/2 ..وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه تحت قياده مديره الفنى حسام حسن على الإعلاميين فى المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس على ملعب سموحه خلال أستعدادت الفريق السكندرى لبطولة الدورى الممتاز . Advertisements سجل أهداف سموحه كلا من الغينى بوسف ديوب وأحمد جمال وفارس مجاهد وحسام حسن ورجب نبيل. ويخوض الفريق عده مباريات ودية هذا الأسبوع حيث يلتقى مع تليفونات بني سويف بعد غد الأحد ومع مياه البحيرة الثلاثاء ومع فاركو يوم الخميس .

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