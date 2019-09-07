شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: أداء الأهلى فى الدور الأول لم يكن مرضيا.. وسعد سمير خليفة وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات نجم النادى الأهلى سابقًا ومنتخب مصر أن الفريق ظهر بشكل غير متوقع بالدور الأول ولم يكن على قدر المسئولية.

وطالب بركات خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى من اللاعبين ضرورة اللعب فى البداية مباريات الدورى وكأنها مواجهات كؤوس حتى لا يقع الفريق فى مثل هذه المواقف. وقال ان مهمة اللاعبين اسعاد الجماهير فى الفترة المقبلة بالصورة التى يتمناها الجميع. Advertisements وأوضح محمد بركات أن اللاعبون استطاعوا فى الدور الثانى العودة للدورى وحسمه بفارق 8 نقاط وهو أمر يحسب لهم لكن ما حدث مجدداً فى الدور الأول ليس مقبولاً منهم خلال الموسم المقبل.

وأشار محمد بركات أن سعد الدين سمير خليفة وائل جمعة فى الكرة المصرية والنادى الأهلى و عانى الأمرين خلال الفترة التى الأخيرة بسبب الاصابات المتكررة لكنه قادر على العودة ويجب أن يعود للصورة التى نستمتع بها.

وطالب بركات من سعد الدين سمير ضرورة أن يركز أكثر فى التدريبات خاصة وان المنافسة ستكون صعبة للغاية مثلما حدث فى الموسم الماضى بل ستزيد فى الفترة المقبلة، مطالباً اياه بالاجتهاد فى التدريبات ويترك القدر لله.

وتستضيف قناة النادى الأهلى سعد الدين سمير ببرنامج "سهرة مع" للحديث عن مشواره مع القلعة الحمراء.