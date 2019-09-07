وائل جمعة: سعد سمير يستطيع اللعب 10 سنوات قادمة.. وأتوقع نجاح فايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادى الأهلى، أن سعد الدين سمير أمامه 10 سنوات داخل المستطيل الأخضر، مشيراً إلي أنه بحاجة الى الحفاظ على نفسه خلال الفترة المقبلة. أضاف وائل جمعه خلال مداخلة لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة النادى الأهلى أن سعد سمير يحتاج الى الاستفادة من المجموعة التى لعب معها سابقًا من الجيل الذهبى للنادى وذلك حتى يتمكن من الاستمرار فى التألق خاصة وأن المنافسة بمركزه باتت صعبة للغاية فى ظل تواجد الكثير من المدافعين القادرين على اللعب أساسيًا. Advertisements وقال وائل جمعه: "لابد أن يحافظ على مكانه الأساسى بشكل كبير وعدم الالتفاف للسوشيال ميديا التى أخذت اللاعبين من تركيزهم خلال الفترة الحالية".

وعن تعاقد الاهلي مع رينيه فايلر علق وائل جمعة قائلاً :" أتوقع أن ينجح فايلر مع الأهلي، لتواجد البيئة التي تساعد على النجاح وهناك مدربين نجحوا في مصر ولم يكن لهم تاريخ"، وتابع " كلنا مع الأهلي في اختياراته وأتمني التوفيق للفريق في الفترة المقبلة".

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