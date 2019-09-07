ميتشو يستبعد بامبو وحازم إمام من قائمة الزمالك فى مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز فى نهائى كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وشهدت القائمة استبعاد بامبو وحازم إمام. وجاءت القائمة التى اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط. عمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم. ويغيب عن الزمالك كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحى ومحمد حسن لعدم الجاهزية، ومحمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية.

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