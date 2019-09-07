تصريحات الجمعة.. 5 رسائل من مرتضى لأعضاء الجمعية العمومية.. وميدو يُعلق على ترشيحه لتدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الجمعة 6 سبتمبر.

رئيس سموحة ينفي إجراء صفقات مع الأهلي والتفاوض مع نجم الزمالك

نفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول ناديه فى مفاوضات مع معروف يوسف نجم الزمالك للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مشدداً على أنه الأهلي لا يفاوضه بشأن أى صفقة.

مصدر: أزمة كوليبالي والرجاء تصل إلى طريق مسدود

قال مصدر قريب من المالي ساليف كوليبالي لـ"الخليج 365" إن المفاوضات جارية مع نادي الرجاء المغربي من أجل فسخ التعاقد بالتراضي .

مرتضي منصور يوجه 5 رسائل لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية وساهموا في اكتمال النصاب القانوني.

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علي غزال لمصراوي: أرحب بالعودة إلى مصر

أكد علي غزال لاعب فريق فيرينسي البرتغالي السابق إنهاء ارتباطه مع فريقه في الوقت الحالي، ليصبح لاعباً حُراً متاح للانتقال خلال الصيف الجاري.

ميدو يُعلق عبر الخليج 365 على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

أبدى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة سعادته بطرح اسمه ضمن القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

ميدو يوضح لمصراوي نقاط قوة الزمالك وبيراميدز قبل نهائي كأس مصر

أشاد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، بالأداء الذي يظهر به فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو.

رئيس نادي برشلونة: أشك في مغادرة ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، الأنباء حول عقد ليونيل ميسي قائد الفريق، الذي يسمح له بالرحيل قبل نهاية مدة التعاقد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه واثق من بقاء النجم الأرجنتيني.