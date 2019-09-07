سعد سمير: جمهور الأهلي الحقيقي يتواجد في المدرج ولا يصدر منه أي تجاوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعد سمير، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يدين بالفضل للقلعة الحمراء، التي ساهمت في صنع اسمه ونجوميته مع الفريق، متمنيا أن يتكاتف الجميع لعودة روح الفريق التي غابت عنه خلال الفترة الأخيرة.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" أي شخص يسير بجوار جدران الأهلي يحصل على الشهرة الكافية، والنادي دائما ما يمنح أي لاعي قادم إليه الكثير من المميزات لن يجدها في مكان أخر".

وأضاف:" نتمنى ان يتكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، دائما لاعبو الأهلي يملكون شخصية الالتفاف خلف بعضهم البعض في الأزمات".

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وأوضح، أن تعرض اللاعبين للنقد شيء طبيعي، ولا يجوز أن يهرب أي لاعب من الانتقادات التي توجه له من الجماهير الأهلاوية.

وتابع:"جمهور الأهلي لحقيقي هو الجمهور الذي يتواجد في المدرج، ولا يتجاوزه في حق اللاعبين حتى في حالات التقصير ببعض المباريات وهناك فارق بين النقد والتجاوزات".

وأتم سمير تصريحاته:" هناك بعض اللاعبين الذين دخلوا إلى الأهلي لم يتحملوا المسؤولية، واعتبروا التعادل في بعض المباريات شيء طبيعي وهذا كان مفاجيء بالنسبة لكبار اللاعبين في الفريق".