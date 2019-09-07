وائل جمعة يحدد 4 صفقات في جوزيه يحتاجها فايلر لينجح مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
طالب وائل جمعة لاعب الأهلي السابق كل من يحب النادي بالابتعاد عمن يروج لما أسماه بـ"الكلام المشبوه" بشأن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي، قائلًا أنه إذا امتلك 4 صفقات تواجدت في مانويل جوزيه سينجح.
وقال جمعة في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "أنا ضد الأحكام المسبقة على المدير الفني قبل أن يبدأ في العمل، وهناك الكثير من المدربين نجحوا في مصر دون أن يكون لهم تاريخ كبير."
وتابع: "من خلال طريقة اللعب الخاصة بالمدرب، وما نسمعه عنه لديه مميزات أتوقع أن تجعله ينجح مع الأهلي، لأننا نمتلك البيئة التي تساعد على النجاح."
وأضاف: "أهم شيء أن يكون لدى فايلر الأشياء التي تعلمناها من مانويل جوزيه، وهي الطموح والإرادة والرغبة والشخصية وهذه النقطة تحديدًا توقعتها مما سمعته وقرأته عنه."
وواصل: "لكن ما يهم هو أن النادي الأهلي اختاره ومن يختاره الأهلي يجب أن ندعمه دائمًا، وعلينا أن نبتعد عن الكلام المشبوه الذي يقال بشأن فايلر سواء التقليل من قيمته وتصدير الإحباط بشأنه."
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