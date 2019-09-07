فينجر: هناك خطوة واحدة تفصل صلاح عن التساوي بميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال بأن الفارق بين محمد صلاح جناح ليفربول، وميسي قائد برشلونة هو هووس الأول بتسجيل الأهداف، متوقعًا أن يتجاوز اللاعب المصري هذه النقطة قريبًا.

وقال فينجر في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" يوم الجمعة: "صلاح لديه بعض أوجه الشبه مع ميسي.. وعليه أن يصل إلى درجة من الاتساق مع أداء ميسي."

وتابع: "أنا أرى أنه يمتلك قدرة جيدة على إنهاء الفرص لكن ميسي مختلف تمامًا، هو أيضًا يستطيع صناعة الفرص، لكن صلاح مهووس بعض الشيء بأن يسجل بنفسه."

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وأضاف: "هذه المرحلة سوف يصل إليها بكل تأكيد، عندما يتقدم به السن قليلًا، وحينها سوف يصل إلى اللحظة التي يدرك فيها متى يمرر الكرة ومتى ينهيها بنفسه."

وواصل: "لكن أنا أحبه كثيرًا، فهو لاعب يمتلك الكثير ليقدمه، وماني أيضًا، بينما هناك من ينسى الرجل الذي يضحي بنفسه من أجل الفريق وهو فيرمينو."

واستطرد: "كما هو الحال بالنسبة لسواريز مع ميسي ونيمار، فيرمينو هو الرجل الذي يلعب من أجل الفريق، من يعمل ليلمع الأخرين، تلك القطعة التي يصعب العثور عليها، المهاجم الكريم."