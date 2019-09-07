النشرة الرياضية..صلاح ينافس بهدفين على لقب الأفضل.. واستقالة نبيه من تدريب اف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 6 سبتمبر.

ميتشو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب؛ استعداد للقاء بيراميدز.

هولندا تعاقب ألمانيا برباعية على أرضها بتصفيات يورو 2020

عاقب المنتخب الهولندي مُضيفه المنتخب الألماني وألحق به هزيمة تاريخية بنتيجة (4-2) ضمن مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

بيراميدز يُعلن جاهزية السعيد لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس

أعلن نادي بيراميدز جاهزية لاعب الفريق عبدالله السعيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر له الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

استقالة أسامة نبيه من تدريب اف سي مصر

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق اف سي مصر، مساء اليوم الجمعة استقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

صلاح ينافس بهدفين على لقب الأفضل في ليفربول لشهر أغسطس

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أعلن نادي ليفربول الانجليزي، عن الأهداف المرشحة للقب الأفضل في شهر أغسطس 2019، حيث ينافس المصري محمد صلاح بهدفين، من أصل 3 أحرزهم على مدار الشهر.

مارادونا يتولى رسميا تدريب خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني

تولى الأسطورة دييجو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي.

الإعلان عن ستة لاعبين مرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

أعلن الموقع الرسمي للبريميرليج عن اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس.

كلوب يُنافس جوارديولا وثنائي أخر على جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن أربعة مدربين مرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس.

العداءة الجنوب إفريقية سيمينيا تتحول إلي لاعبة كرة القدم

تحولت العداءة الجنوب إفريقية المثيرة للجدل كاستر سيمينيا إلى لاعبة كرة القدم وانضمت لنادي للسيدات في بلادها.

الأهلي يقرر ضم وحيد لبعثة غينيا .. واقتراب عودة محمود

قال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر اصطحاب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق للبعثة التي تطير إلى غينيا الأستوائية استعداداً لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.