أزارو يواصل إهدار الفرص في تعادل المغرب مع بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل المنتخب المغربي مع بوركينا فاسو بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب مراكش بالمغرب، في مستهمل مهمة وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد لأسود أطلس.

شارك مهاجم الأهلي وليد أزارو في المباراة كبديل بداية من الدقيقة 75 من عمر المباراة.

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وتقدم المنتخب البوكينابي في الدقيقة 71 من عمر المباراة، عن طريق سيريل بايالا، الذي صوب كرة من داخل منطقة الجزاء أخفق الحارس في الإمساك بها بعدما تجاوزته وعرفت الطريق نحو الشباك.

وأهدر وليد أزارو فرصة للتعادل في الدقيقة 79 بعدما حاول استقبال عرضية من الجانب الأيمن بكعب القدم لكنها مرت بجوار القائم البعيد.

واستطاع زهير فضال أن يسجل هدف التعادل لصالح المغرب في الدقيقة 88 بعد عرضية من الجانب الأيمن استقبلها يونس عبدالحميد برأسية أكملها زهير فضال في الشباك.