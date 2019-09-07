رئيس نادي برشلونة: أشك في مغادرة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد-(أ ش أ):

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، الأنباء حول عقد ليونيل ميسي قائد الفريق، الذي يسمح له بالرحيل قبل نهاية مدة التعاقد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه واثق من بقاء النجم الأرجنتيني.

وقال بارتوميو في مقابلة مع تليفزيون برشلونة اليوم، الخميس، "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم 2020-21، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد إنه شيء سبق وأن حدث مع بويول وتشافي وإنييستا، لكن ليس لدينا ما يدعو للقلق، فإن ليو رائع لدرجة أنني أشك في أنه سيغادر".

وأضاف بارتوميو: "ذهب تشافي إلى قطر، وذهب إنييستا إلى اليابان، واعتزل بويول بسبب إصابته، لكن هؤلاء اللاعبين قدموا الكثير للنادي، بحيث يجب أن يكون لديهم هذا الاحتمال بالطبع، لا أشك في أي شيء، وأنا متأكد من أن ميسي سيظل هنا حتى عام 2021".