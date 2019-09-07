ميتشو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب؛ استعداد للقاء بيراميدز. الزمالك من المقرر أن يواجه نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر على ملعب برج العرب. وضمت قائمة الفريق 21 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وامام عاشور ويوسف أوباما واشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيدو خالد بوطيب ويغيب عن الفريق كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي و ومحمد حسن لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية.

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