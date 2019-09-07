هولندا تعاقب ألمانيا برباعية على أرضها بتصفيات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
عاقب المنتخب الهولندي مُضيفه المنتخب الألماني وألحق به هزيمة تاريخية بنتيجة (4-2) ضمن مباريات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وسجل جنابري الهدف الأول لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 9، قبل أن تصل المباراة إلى الدقيقة 59 عندما تعادل فرانكي دي يونج للضيوف.
وتقدم منتخب ألمانيا بهدف ذاتي سجله جوناثان تاه في شباك ألمانيا في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل توني كروس من ركلة جزاء.
وأحرز مالين الهدف الثالث لمنتخب هولندا في الدقيقة 79، قبل أن يختتم فينالدوم أهداف اللقاء في الدقيقة 90+1.
يذكر أن منتخب ألمانيا كانت قد فازت في اللقاء بالمجموعة على هولندا في أراضيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تعود وتخسر برباعية في ملعبها.
وبتلك النتيجة رفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الثالثة من 3 مباريات، وتجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط في المركز الثاني، بينما تتصدر أيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة من 4 مباريات .
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