حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على التقاط الصور التذكارية مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي. منصور رئيس النادي. كما حرصت إحدى عضوات الجمعية العمومية بالنادي علي التقاط صورة خاصة لابنتها الرضيعة التي ترتدي ملابس يكسوها شعار النادي مع رئيس القلعة البيضاء. العمومية بالنادي علي التقاط صورة خاصة لابنتها الرضيعة التي ترتدي ملابس يكسوها شعار النادي مع رئيس القلعة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء الجمعية العمومية يلتقطون الصور التذكارية مع مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.