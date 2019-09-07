أعضاء الجمعية العمومية يلتقطون الصور التذكارية مع مرتضى منصور

حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على التقاط الصور التذكارية مع المستشار مرتضىمنصور رئيس النادي.
كما حرصت إحدى عضوات الجمعيةالعمومية بالنادي علي التقاط صورة خاصة لابنتها الرضيعة التي ترتدي ملابس يكسوها شعار النادي مع رئيس القلعة البيضاء.
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