الزمالك يغادر إلى الإسكندرية غدا ويتدرب في برج العرب

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر غد السبت متوجها إلي الإسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر . للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر . ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

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