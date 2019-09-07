ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين: فى حراسة المرمي محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي . Advertisements فى خط الدفاع محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الوسط طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الهجومىعمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب

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