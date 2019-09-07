بمشاركة وليد أزارو.. المغرب تتعادل مع بوركينا فاسو وديًا

تعادل منتخب المغرب مع نظيره البوركيني بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مراكش بالمغرب.
سجل بايالا هدف منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 71 من عمر المباراة بعد خطأ فادحمن حارس مرمى منتخب المغرب، ثم أدرك التعادل زهير فضّال التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة في الدقيقة 88.
فيما أهدر حكيم زياش ركلة جزاء بطريقة غريبة فيالدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني.
وشارك وليد أزارو لاعب فريق الأهلي المصري في الدقيقة 74 مع منتخب المغرب، وأهدر هدفًا محققًا في الدقيقة 78 مرت بجانب القائم.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الأول لأسود الأطلسي تحت القيادة الفنية للبوسني وحيد خاليلوزيتش من توليه المسؤولية خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
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