شاهد.. هولندا تكتسح ألمانيا برباعية في تصفيات أمم أوروبا

تمكن المنتخب الهولندي من الفوز على مضيفه الألماني بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس أمم اوروبا 2020.
تقدم المنتخب الألماني بهدف مبكر عن طريق جنابري في الدقيقة 9، ليحسم الماكينات الألمانية الشوط الأول بهدف نظيف.
وفي شوط المباراة الثاني تمكن دي يونج من تسجيل التعادل للمنتخب الهولندي، قبل أن يسجل تاه هدف عكسي في شباك منتخب بلاده ويمنح التقدم للطواحين الهولندية في الدقيقة 66.
وتمكن توني كروس من تسجيل هدف ثاني للمنتخب الألماني عنطريق ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 73، وبعد مرور 4 دقائق سجل دنيايل مالين الهدف الثالت للمنتخب الهولندي قبل أن يسجل فينالدوم الهدف الرابع في الدقيقة الاولي من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندي إلي 6 نقاط محتلا المركز الثالث، بينما يأتي المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
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