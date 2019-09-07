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جدول هدافي الدوري الفرنسي موسم 2020/2019

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يواجه أغلى لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم “ جونيور” أصعب مواسمه على الإطلاق لإثبات أحقيته في كل الضجة التي أثيرت حوله على مدار الميركاتو الصيفي الماضي، عندما نشب نزاع بين وبرشلونة على ضمه، قبل أن يستقر به الحال في باريس سان جيرمان. عدد من اللاعبين المتطورين مثل ممفيس ديباي وفيكتور أوسيمين وحبيب ديالو وتشوبو موتينج، سيزاحموا نيمار في قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بكل قوة، وقد لا يسمحوا له بالتواجد ضمن أفضل 5 هدافين بالموسم.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي “ليج آ” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليج آ.

اللاعب

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