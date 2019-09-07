جدول هدافي الدوري الاسباني موسم 2020/2019

سيعيش ليونيل ميسي منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم 2020/2019 أكثر من أي وقت مضى بعد البداية البطيئة لموسمه بسبب الإصابة، ومن دون شك سينافسه زميليه في برشلونة لويس سواريز وأنطوان جريزمان، وأسماء من أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد الذي ضم البرتغالي الفذ “جواو فيليكس” ليُساعد آلفارو موراتا، ناهيك عن عودة الهداف المكسيكي البارع “تشيشاريتو” إلى الليجا من بوابة إشبيلية، بالإضافة لاستمرار “رودريجو” مع فالنسيا، وتعافي نجم فياريال إيكامبي من إصابته.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الاسباني “الليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليجا.