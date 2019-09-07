اخبار الرياضه

جدول هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019

0 نشر
Staff Writer 0 تبليغ

Advertisements

يُنافس عدد هائل من اللاعبين المهرة على لقب هداف الممتاز لموسم 2020/2019، من بينهم النجم المصري “محمد صلاح” الذي يُتابع تألقه للموسم الثالث على التوالي رفقة ، جنبًا إلى جنب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” وعدد من اللاعبين الجدد أمثال آشلي بارنز وتامي أبراهام وتيمو بوكي.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البريميرليج.

اللاعب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا