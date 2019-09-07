صديق محمد صلاح يعزز فرصه في ليفربول

اعترف المدافع الكرواتي ديان لوفرين -الصديق المقرب للنجم المصري محمد صلاح- بأنه غير راض عن دوره مع ليفربول في الوقت الحالي، كما كشف أيضًا عن السبب وراء رفضه لعروض كلًا من، روما وميلان في الميركاتو الصيفي.

لا يشعر ديان لوفرين بأي ندم على قرار التمسك بليفربول خلال الصيف، لكنه يريد أن يرى تحسنًا في عدد دقائق مشاركاته نتيجة لذلك.

إن احتمالية الجلوس بسعادة على مقاعد البدلاء أثناء أخذ رزمة المال (راتبه) إلى المنزل ليست فكرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لقلب الدفاع الكرواتي.

وصل لوفرين إلى ميرسيسايد في 2014، وأثبت نفسه على الفور كقائد دائم الظهور في خط دفاع الفريق. ومع ذلك، فقد تقهقر خلف، جويل ماتيب وجو جوميز في ترتيب مدافعي الفريق خلال الموسم الماضي، مما أدى إلى تكهنات بأنه سيترك النادي خلال الصيف.

استُهدف لوفرين من قبل روما وميلان، ولكن أصر المدرب الألماني يورجن كلوب على بقاء اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، المدافع الكرواتي لا يزال في عقده عامين آخرين.

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كما أكد قلب الدفاع الكرواتي، أنه كان يريد مغادرة الأنفيلد في الصيف بعد أن أصبح خيار رابع خلف كلًا من، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، وجو جوميز. ولكن بعد التحدث مع كلوب، تم التوضيح أنه ما زال مطلوبًا في ليفربول.

وجاءت تصريحات لوفرين في حديثه مع صحيفة ‘سبورتكس نوفوستي’ الكرواتية التي أعرب فيها عن عدم رضاه بوضعه الحالي في الفريق قائلًا: “لقد كان الوضع خلال الصيف مزعجًا بالنسبة لي، الكل كان يكتب،لوفرين هنا، لوفرين هناك، الآن أنا أشعر بالراحة لانتهاء كل ذلك، نعم أردت المغادرة ولكن هذا لم يحدث، النادي أخبرني أنني مهم هنا وأنا أحاول تقبل ذلك”.

المدافع الكرواتي عبر أن وضعه الحالي مقبول بالنسبة للاعبين آخرين ولكن هذه ليست عقليته حيث استكمل تصريحاته قائلًا: “لست من نوعية اللاعبين الذين يرضون بالبقاء على الدكة طالما يحصلون على راتب ضخم، العديد من المقربين أخبروني لماذا تهتم؟ أنت في نادٍ كبير، اصمت واحصل على الأموال، ولكن هذا ليس أنا، لست سعيدًا على الدكة”.

وعن علاقته بمدربه قال: “لقد تحدثت مع كلوب، أخبرني بأنني لاعب من الصف الأول وأنه ليس على استعداد للتخلي عني، أخبرني أنه يتفهم شعوري ولكنني مهم للغاية بالنسبة للنادي وبالنسبة له، لقد قال لي إن سوق الانتقالات الصيفية انتهت الآن علي تصفية عقلي لأن النادي يحتاجني”.

ويرى صديق صلاح، بأنه جاهز للمشاركة في أي وقت حيث عبر قائلًا: “أنا في أفضل عمر للاعب كرة قدم، جاهز بدنيًا وعقليًا ولا يمكنك أن تقارن الخبرة التي اكتسبتها بمال”.