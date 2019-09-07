هولندا تسحق ألمانيا برباعية صادمة



رد منتخب هولندا الدين لنظيره الألماني، بإسقاطه في عقر داره (4-2)، على ملعب فولكسبارك، الجمعة، في تصفيات يورو 2020.



وجاءت أهداف هولندا عن طريق فرينكي دي يونج، جوناثان تاه "هدف في مرماه"، دونيل مالين وجيورجينيو فينالدوم، في الدقائق 59، 66، 79 و90، بينما أحرز سيرجي جنابري وتوني كروس "ركلة جزاء" لألمانيا، في الدقيقتين 9 و73.



وبذلك، استطاع منتخب الطواحين الثأر من سقوطه أمام الألمان (2-3)، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مستهل التصفيات.



وجاء الرد بطريقة أكثر قسوة، ليرفع الطواحين رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المرتبة الثانية، لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.



وغابت الخطورة عن المرميين في الدقائق الأولى، في ظل سيطرة هولندية على مجريات اللعب، قبل أن يصل الألمان بأول فرصة عن طريق تسديدة بعيدة المدى، من توني كروس، لكنها حادت عن المرمى.



وباغت المنتخب الألماني ضيفه بهدف مبكر، بعدما استغل مرتدة سريعة وصلت إلى لوكاس كلوسترمان، الذي انفرد بالحارس ياسبر سيليسين، الذي تصدى لتسديدة اللاعب الألماني، قبل أن ترتد لسيرجي جنابري، الذي أودعها الشباك في الدقيقة التاسعة.



وبعدها توالت المحاولات الهولندية على مرمى نوير، حيث حاول ديباي صيد الشباك الألمانية بضربة رأسية، لكن كرته علت العارضة.



وكاد المنتخب الألماني أن يكرر سيناريو بداية المباراة، في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن دي ليخت أبعد كرة عرضية خطيرة من قلب منطقة الجزاء، لتتحول إلى ركنية.



وفي المقابل، عجز جوناثان تاه وشولز عن إبعاد كرة عرضية، أرسلها بابل إلى منطقة الجزاء، لينقض عليها فرينكي دي يونج مسددا بسهولة في شباك نوير، ليعادل النتيجة للضيوف في الدقيقة 59.



وبعد 7 دقائق فقط، تمكن الهولنديون من مباغتة أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، بعدما اصطدمت الكرة في المدافع الألماني جوناثان تاه، لتتحول إلى داخل الشباك بالنيران الصديقة.



وسرعان ما جاء الرد الألماني سريعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمانشافت، عقب لمسة يد على دي ليخت، لينفذها كروس بنجاح معادلًا النتيجة (2-2).



واشتعلت أجواء المباراة، حيث تبادل الفريقان الهجمات الخطيرة على المرميين، وهو ما أسفر عن هدف ثالث لهولندا، عن طريق البديل دونيل مالين، الذي استغل كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.



وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، استطاع الضيوف غزو شباك ألمانيا بهدف رابع، من هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى ديباي، الذي أرسل تمريرة ذكية إلى فينالدوم، ليودعها الأخير في عرين الماكينات.



وأهدر جنابري فرصة تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة، بعدما وصلته كرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليسددها بلمسة واحدة، لكنها اصطدمت بالقائم لتنتهي المباراة بفوز هولندا (4-2).





المصدر: موقع كورة