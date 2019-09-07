رياضة | جماهير الهلال تتلقى أخبار سارة بخصوص عودة المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الهلال تتلقى أخبار سارة بخصوص عودة المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشارك عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن نادي الهلال في الفترة الأخيرة، في تدريبات اليوم، وعلى رأسها، محمد البريك، وصالح الشهري، والذي شاركوا في أغلب أوقات التدريبات، وذلك بالإضافة إلى مشاركة الدولي الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، والذي عاد للتؤ من أجازة.
وذكرت تقارير صحفية، بأن لاعب نادي الهلال، عبد الله عطيف، قد أستمر في برنامجه التأهيلي، الذي تم وضعه له من قبل الجهاز الفني والطبي في الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقد أصبح اللاعب من الإنتهاء منه ومن ثم العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات رفقة الزعيم.
ومن الأمور الهامة في تدريب الهلال اليوم، هي توجد رئيس نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، والذي شاهد تدريب الفريق من الملعب، وهذا في الوقت الذي من المتوقع بأن يكون هناك تدريب آخر للفريق الهلال مساء اليوم السبت.
ويذكر بأن نادي الهلال يستعد الآن لمواجهة فريق الفيحاء يوم السبت المقبل، والموافق 14 سبتمبر، وذلك على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي، أو بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.