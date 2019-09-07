رياضة | جماهير الهلال تتلقى أخبار سارة بخصوص عودة المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الهلال تتلقى أخبار سارة بخصوص عودة المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأن الفريق الأول في نادي الهلال السعودي قد أدى تدريباته مساء أمس الجمعة داخل مقر النادي الهلالي، وذلك في غياب اللاعبين الدوليين، وتحت قيادة المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، والذي خصص وقت طويل خلال التدريب، من أجل تنفيذ عدد كبير من الجمل التكتيكية من قبل اللاعبين.

وشارك عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا عن نادي الهلال في الفترة الأخيرة، في تدريبات اليوم، وعلى رأسها، محمد البريك، وصالح الشهري، والذي شاركوا في أغلب أوقات التدريبات، وذلك بالإضافة إلى مشاركة الدولي الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، والذي عاد للتؤ من أجازة.

وذكرت تقارير صحفية، بأن لاعب نادي الهلال، عبد الله عطيف، قد أستمر في برنامجه التأهيلي، الذي تم وضعه له من قبل الجهاز الفني والطبي في الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقد أصبح اللاعب من الإنتهاء منه ومن ثم العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات رفقة الزعيم.

ومن الأمور الهامة في تدريب الهلال اليوم، هي توجد رئيس نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، والذي شاهد تدريب الفريق من الملعب، وهذا في الوقت الذي من المتوقع بأن يكون هناك تدريب آخر للفريق الهلال مساء اليوم السبت.

ويذكر بأن نادي الهلال يستعد الآن لمواجهة فريق الفيحاء يوم السبت المقبل، والموافق 14 سبتمبر، وذلك على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي، أو بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.