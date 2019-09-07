رياضة | سعد سمير: مهتمنا مساعدة فايلر والأهلي يستحق القتال والإخلاص لأجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: مهتمنا مساعدة فايلر والأهلي يستحق القتال والإخلاص لأجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الأحمر أمامهم مهمة كبيرة في الفترة المقبلة وهي مساعدة الجهاز الفني الجديد، بقيادة السويسري رينيه فايلر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"من عادة لاعبي الأهلي الكلام في الجزء الذي يخصه وهو التمرين بشكل جيد، أما الجزء الإداري فليس لنا علاقة بها".



وتابع :"مهمتنا هو مساعدة المدير الفني الذي يقود الفريق، نحن أمامنا مهمة كبيرة وهي مساعدة المدير الفني وعلينا التركيز في الفترة المقبلة".

وواصل :"الفريق لديه مجموعة كبيرة من اللاعين الجداد، النادي الأهلي يستحق منك القتال وأن يكون اللاعب مخلص بداخله، ونحن في الفترة المقبلة أن نكن أكثر حب وقتال لتحقيق الألقاب".



وزاد :"المدرب من نوعية المدربين أصحاب الأسلوب الجيد وتحدث معنا بطريقة رائعة في البداية".



وأشار :"تحدث معنا بأننا مجموعة واحدة والجميع هدفه واحد وهو تحقيق الألقاب للنادي".



وزاد :"النادي وفر مجموعة مميزة من اللاعبين وعلينا دور كبير في الفترة المقبلة، وأن نتعلم ممنا سبقونا والسير على خطاهم".

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وعن رأيه في الصفقات الجديدة قال :"نتمنى أي لاعب يضيف للفريق، لا يفرق معي إسم اللاعب أو قيمة الصفقة ما يهمني هو الإضافة التي سيقدمها اللاعب".



وأوضح :"منذ 8 مواسم وتشكيل النادي الأهلي ثابت ولم يتغير إلا في الموسم الماضي".



وأردف :"لظروف حدثت في الفريق، بدأ في إدخال بعض العناصر الجديدة، فأي صفقة تنضم للنادي الأهلي نتمنى أن تضيف له، نعم هناك غيرة فنية لكن لصالح النادي".



وواصل :"من مصلحة أي لاعب جديد أن يسير النادي الأهلي دائما في طريق الانتصارات لأن هذا سيساهم في ظهور الصفقات الجديدة بشكل مميز".



وعن دور اللاعبين الكبار في الفريق قال :"هم يقومون بدور مدير الكرة، ونحن في النادي نحاول نكمل مسيرة من سبقونا مثل عماد متعب وحسام غالي، نحن نتحدث مع اللاعبين دائمًا، رغم أن هذا لا يظهر للجمهور".

