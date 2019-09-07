رياضة | سعد سمير: مهتمنا مساعدة فايلر والأهلي يستحق القتال والإخلاص لأجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: مهتمنا مساعدة فايلر والأهلي يستحق القتال والإخلاص لأجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"من عادة لاعبي الأهلي الكلام في الجزء الذي يخصه وهو التمرين بشكل جيد، أما الجزء الإداري فليس لنا علاقة بها".
وتابع :"مهمتنا هو مساعدة المدير الفني الذي يقود الفريق، نحن أمامنا مهمة كبيرة وهي مساعدة المدير الفني وعلينا التركيز في الفترة المقبلة".
وواصل :"الفريق لديه مجموعة كبيرة من اللاعين الجداد، النادي الأهلي يستحق منك القتال وأن يكون اللاعب مخلص بداخله، ونحن في الفترة المقبلة أن نكن أكثر حب وقتال لتحقيق الألقاب".
وزاد :"المدرب من نوعية المدربين أصحاب الأسلوب الجيد وتحدث معنا بطريقة رائعة في البداية".
وأشار :"تحدث معنا بأننا مجموعة واحدة والجميع هدفه واحد وهو تحقيق الألقاب للنادي".
وزاد :"النادي وفر مجموعة مميزة من اللاعبين وعلينا دور كبير في الفترة المقبلة، وأن نتعلم ممنا سبقونا والسير على خطاهم".
وعن رأيه في الصفقات الجديدة قال :"نتمنى أي لاعب يضيف للفريق، لا يفرق معي إسم اللاعب أو قيمة الصفقة ما يهمني هو الإضافة التي سيقدمها اللاعب".
وأوضح :"منذ 8 مواسم وتشكيل النادي الأهلي ثابت ولم يتغير إلا في الموسم الماضي".
وأردف :"لظروف حدثت في الفريق، بدأ في إدخال بعض العناصر الجديدة، فأي صفقة تنضم للنادي الأهلي نتمنى أن تضيف له، نعم هناك غيرة فنية لكن لصالح النادي".
وواصل :"من مصلحة أي لاعب جديد أن يسير النادي الأهلي دائما في طريق الانتصارات لأن هذا سيساهم في ظهور الصفقات الجديدة بشكل مميز".
وعن دور اللاعبين الكبار في الفريق قال :"هم يقومون بدور مدير الكرة، ونحن في النادي نحاول نكمل مسيرة من سبقونا مثل عماد متعب وحسام غالي، نحن نتحدث مع اللاعبين دائمًا، رغم أن هذا لا يظهر للجمهور".