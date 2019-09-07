رياضة | بالأرقام.. جاريث بيل يقدم مباراة مميزة في انتصار ويلز على أذربيجان

تمكن المنتخب الويلزي من تحقيق فوز مثير على نظيره منتخب أذربيجان بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وذلك مساء اليوم الجمعة.

جاء الهدف الأول لمنتخب ويلز بطريق الخطأ عن طريق لاعب الخصم "أذربيجان" بافلو باشاييف في الدقيقة 26 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن ماهر ماداتوف من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58.

بينما جاء هدف الفوز بالمباراة لصالح ويلز، عن طريق جناح ومهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، جاريث بيل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة المثيرة، يرتفع رصيد المنتخب الويلزي إلى 6 نقاط في المركز الرابع في المجموعة الخامسة، بينما ظل رصيد منتخب أذربيجان خاليًا من النقاط في المركز الخامس.