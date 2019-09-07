رياضة | عين .. هل يقود فيشر يونيون برلين للبقاء في البوندزليجا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل يقود فيشر يونيون برلين للبقاء في البوندزليجا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.



فاز فريق يونيون برلين الصاعد حديثا للبوندزليجا على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني. وتعرض دورتموند للهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليهدر فرصة اقتناص الصدارة ليتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز الخامس في الوقت الذي حقق فيه يونيون برلين فوزه الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز العاشر.

افتتح ماريوس بولتر التسجيل ليونيون برلين في الدقيقة 22 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك الإسباني باكو ألكاسير التعادل لدورتموند. وأحرز بولتر الهدف الثاني له وليونيون برلين في الدقيقة 50 وتكفل سيباستيان اندرسون بالهدف الثالث في الدقيقة 75. يقود أورس فيشر يونيون برلين منذ يوليو 2018 وقاده للصعود للدوري الممتاز حتى الآن.



واختارت عين الخليج 365 الرياضي أورس فيشر المدير الفني ليونيون برلين نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي ..



ولد أورس فيشر في 20 فبراير 1966 ببلدية ترينجن التي تقع في ضاحية سيرسي في سويسرا.



بدأ فيشر مشواره كلاعب عام 1984 وهو في الثامنة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي زيوريخ وكان يلعب في مركز خط الوسط. سجل فيشر لزيوريخ هدف وحيد خلال 49 مباراة في ثلاث مواسم. في 1987، رحل فيشر إلى سانت جالن وخاض معه 243 مباراة وسجل خلالهم 10 أهداف خلال 8 مواسم. وفي 1996، عاد مرة أخرى إلى زيوريخ وقادهم في 253 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف في 7 مواسم فقط. قاد فيشر زيوريخ للتتويج بكأس سويسرا موسم 1999/2000.

Advertisements



وعلى الصعيد الدولي، انضم فيشر إلى المنتخب السويسري عام 1989 وهو في الثالثة والعشرون من عمره وظل فيه لمدة 3 أعوام وشارك خلالهم في 4 مباريات.



* مشواره التدريبي :

بدأ فيشر مشواره التدريبي عام 2003 وهو في السابعة والثلاثين من عمره. قاد فيشر 4 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

- قاد فيشر زيوريخ (الفريق الأول والفريقين تحت 21 عامًا و16 عامًا) منذ 1 يوليو 2003 حتى 12 مارس 2012 في 176 مباراة، فاز في 88 مباراة وتعادل في 44 مباراة وخسر 44 مباراة.

- قاد فيشر ثون منذ 1 يناير 2013 حتى 17 يونيو 2015 في 112 مباراة، فاز في 47 مباراة وخسر 28 مباراة وخسر 37 مباراة.

- قاد فيشر بازل منذ 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2017 في 102 مباراة، فاز في 68 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 15 مباراة .

بكأس السوبر السويسري موسمي 2015/2016 و2016/2017.

- وقع فيشر عقداً يونيون برلين لتولي قيادته في 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020 في 42 مباراة حتى الآن، فاز في 17 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر 7 مباريات.