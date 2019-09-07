رياضة | بمشاركة أزارو.. المغرب تتعادل مع بوركينا فاسو في أول مباريات خليلوزيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة أزارو.. المغرب تتعادل مع بوركينا فاسو في أول مباريات خليلوزيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أولى مباريات المدرب البوسني الجديد لمنتخب أسود الأطلسي، خليلوزيتش، تعادل منتخب المغرب مع ضيفة بوركينا فاسو، وذلك بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وأقيمت بين الفريقين في ملعب مراكش الدولي مساء الجمعة.

وسجل منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول عن طريق، سيريل بايالا لاعب سوشو الفرنسى الحالى، والذي لعب من قبل كذلك لنادي الداخلية، وكانت المباراة تسير في إتجاه فوز بوركينا فاسو، ولكن منتخب المغرب قد أدراك التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، وذلك عن طريق اللاعب زهير فضال.

وشارك لاعب ومهاجم النادي الأهلي، وليد أزارو، للمرة الأولى مع منتخب المغرب منذ فترة طويلة، وذلك في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وقدم اللاعب مستوى طيب بالنظر إلى الدقائق القليلة التي لعبها.

ويذكر بأن تلك المباراة تعد هي أولى مباريات المدرب وحيد خليلوزيتش، رفقة منتخب المغربي، حيث تولى البوسني تدريب الفريق، بعد رحيل الفرنسي، هيرفي رينارد إلى منتخب السعودية، بعدما خرجت المغرب بطريقة مفاجئة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على يد منتخب بنين من دور ال16.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن منتخب المغرب سيخوض مباراة ودية أخرى خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 10 سبتمبر الجاري، وستكون أمام منتخب النيجر، وذلك ضمن إستعدادت أسود الأطلسي لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك كأس أمم أفريقيا 2021.