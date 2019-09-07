رياضة | محمد بركات يكشف رأيه في فايلر ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بركات يكشف رأيه في فايلر ويوجه رسالة للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق عن رأيه في تولي السويسري رينيه فايلر قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية :"الأراء اختلفت حول تولي رينيه فايلر، لكن أنا من وجهة نظري أتمنى انتظار الأداء والنتائج".



وتابع :"لا بد من الصبر على المدرب 6 مباريات وأشاهد الفارق بينه وبين ما قبله".



وواصل :"سمعت الكثير ينتقد المدير الفني بسبب سيرته الذاتية، لكن أنا لا أفضل ذلك، علينا الانتظار لما بعد 6 مباريات ومتابعة الفريق جيدًا".



وأوضح :"من الوارد أن يكون المدرب ناجح مائة بالمائة، لا بد أي مدرب يتولى تدريب الأهلي أن يحصل على فرصته".



وواصل :"أتحدث مع الكثير من اللاعبين في الفريق للاطمئنان عليهم، ومن خلال حديثي معه أرى أن الكلام إيجابي من واقع التمرين".

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وواصل :"أنتظر المباريات الرسمية ومشاهدة الواقع، لو حدث أن حقق النادي حقق نتائج إيجابية فهو أمر رائع".



وزاد :"أنا متفائل بفريق الأهلي في الفترة المقبلة، وأطالب اللاعبين بالأفضل خلال الفترة المقبلة".



وواصل :"في الدور الأول الموسم الماضي لم يكن الأهلي جيدًا، لكن يحسب للاعبين العودة في الدور الثاني والفوز بلقب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه".



واستطرد :"الفوز بفارق 8 مباريات عن أقرب منافسيك هو أمر مميز، أتمنى أن نرى في الموسم الجديد أن يظهر الفريق بمستوى مميز من أول مباراة وحتى النهاية وأن يخوض اللاعبين المباريات كالكؤوس".



وواصل :"جمهور النادي الأهلي ينتظر بطولة الدوري بفارغ الصبر، لأنها البطولة المحببة إليه"والعودة للتتويج مجددًا بلقب إفريقيا.



وعين الأهلي رينيه فايلر بدلا من مارتن لاسارتي والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدو بهدف نظيف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

