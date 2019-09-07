رياضة | أسطورة ريال مدريد يكشف سر تمسك زيدان بالتعاقد مع بوجبا

تحدث الفرنسي كارلوس كاريمبو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقاً، عن سر إصرار زين الدين زيدان، مدرب الفريق الأبيض الملكي، على التعاقد مع نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا.

وقال كاريمبو في تصريحات صحفية: "بوجبا ؟ في السوق هناك عرض وطلب وهناك تعاقدات تحدث أو لا تحدث. هذا هو السوق. إذا زيدان يريده فعليه الإنتظار. الآن عليه أن يعمل مع اللاعبين الذي لديه في فريقه، وهم لاعبون ذوو جودة عالية".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "أتفهم إهتمام زيدان ببوغبا، إنه أمر طبيعي. لأنه يحتاج إلى تعزيز فريقه ومن أجل إحداث الفرق. الآن لديه لاعبين تجاوزوا الثلاثين من عمره فمن الطبيعي يريد تعزيز خط الوسط".

وواصل قائلاً: "كريم يحطم سجلاته الشخصية. لقد سجل العديد من الأهداف مع ريال مدريد، بالقميص الأبيض. آمل أن يتم تسليط الضوء على ما يفعله. نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وأكمل: "إنه يؤدي وظيفته وآمل أن يتمكن من الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف مع ريال مدريد والفوز بأغلب الألقاب. أعتقد أن ريال مدريد يحتاج إلى الفوز بالدوري الإسباني".

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