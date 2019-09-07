رياضة | أسطورة ريال مدريد يكشف سر تمسك زيدان بالتعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يكشف سر تمسك زيدان بالتعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "أتفهم إهتمام زيدان ببوغبا، إنه أمر طبيعي. لأنه يحتاج إلى تعزيز فريقه ومن أجل إحداث الفرق. الآن لديه لاعبين تجاوزوا الثلاثين من عمره فمن الطبيعي يريد تعزيز خط الوسط".
وواصل قائلاً: "كريم يحطم سجلاته الشخصية. لقد سجل العديد من الأهداف مع ريال مدريد، بالقميص الأبيض. آمل أن يتم تسليط الضوء على ما يفعله. نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".
وأكمل: "إنه يؤدي وظيفته وآمل أن يتمكن من الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف مع ريال مدريد والفوز بأغلب الألقاب. أعتقد أن ريال مدريد يحتاج إلى الفوز بالدوري الإسباني".
ومن الجدير بالذكر ان النجم الفرنسي المعتزل كاريمبو، قد لعب في مركز الوسط للمنتخب الفرنسي وأندية عديدة منها: نانت الفرنسي وسامبدوريا الإيطالي وريال مدريد الإسباني وميدلزبره الإنجليزي.
كما مثَل كاريمبو منتخب بلاده في الفترة من 1992 حتى عام 2002 قبل أن يعتزل عام 2005، وقد لعب كاريمبو 53 مباراة دولية.
وفاز كاريمبو مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام 1998 وكأس الأمم الأوروبية عام 2000 وكأس القارات عام 2001.