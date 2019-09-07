رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. إحتفال الدوسري يثير غضب الجماهير والنصر يكشف حقيقة رحيل أمرابط 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. إحتفال الدوسري يثير غضب الجماهير والنصر يكشف حقيقة رحيل أمرابط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، نشرة أخبارية مخصصة لتغطية كل ما يخص كرة القدم السعودية يوم الجمعة، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية العديد من الأحداث الساخنة على مدار اليوم، وأبرزها غضب الجماهير من إحتفال سالم الدوسري بهدفه في شباك مالي، وكذلك تصريحات مسؤولي النصر حول رحيل نور الدين أمرابط .

الجماهير غاضبة من إحتفال سالم الدوسري



أثار احتفال اللاعب الدولي السعودي، سالم الدوسري، بعد تسجيله هدف في مباراة السعودية ومالي الأخيرة، حالة من الغضب داخل الشارع الرياضي، وذلك بعدما تحدثت أغلب الصحف والمواقع والبرامج الرياضية عن كون تصرفات سالم الدوسري لم يكن صحيح على الإطلاق، ولابد بأن يتوقف عن الإحتفال بهذا الشكل في المرات القادمة.

وكان الدوسري قد نجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب السعودي في شباك منتخب مالي وذلك في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ولكن بعد الهدف، أحتفل الدوسري بشكل وطريقة غير معتادة، حيث أزاح اللاعب زملائه وأحتفل بالهدف بمفرده، في لقطة أثارت اشمئزاز بعض المشاهدين والمتابعين.

النقاد الرياضيين في السعودية، كانت لهم ردود أفعال غاضبة على ما فعله سالم الدوسري، حيث قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، بأن ما فعله سالم الدوسري لم يكن بالأمر الجيد على الإطلاق، ويجب عليه أن يتوقف عن تكرار مثل هذه التصرفات في المرات المقبلة.

وعلق الجماز، على تصرف الدورسي قائلًا: "الحركة التي فعلها سالم الدوسري لابد من التوقف عندها اليوم .. ماذا يقصد؟!، هل كان يريد توجيه رسالة إلى جماهير ناديه التي تنتقده في الوقت الحالي، أعتقد بأنه ليس الزمان أو المكان المناسب لفعل ذلك".

النصر يعلن جاهزية نجومه للمشاركة في مباراة السد



أعلن نادي النصر السعودي عن جاهزية لاعبه، يحيي الشهري، للمشاركة في مباريات الفريق المقبل، وذلك بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشكل كامل، وأصبح جاهز لخوض المباريات من جديد، ومن المتوقع بأن تكون أولى مشاركات الشهري مع الفريق، في مباراة السد القطري، في إطار مباريات العودة بدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال.

وكانت المباراة الأولى بين النصر والسد في هذا الدور، قد إنتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الرياض، وفي منتصف الشهر الجاري، ستكون مباراة العودة في الدوحة.

ويذكر بأن الشهري كان تعرض لإصابة أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري، وأجرى الاعب عملية جراحية في كتفه في شهر مايو الماضي، ومنذ هذا الوقت لم يشارك في أي مباراة الفريق النصراوي سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤولي نادي النصر السعودي، بأن الدولي المغربي ومهاجم الفريق، عبد الرزاق حمدلله، قد أصبح قريب هو الأخر من العودة والمشاركة من جديد في صفوف الفريق، حيث من المتوقع بأن يظهر هو الأخر في مباراة الفريق أمام السد أو ربما حتى يلحق بمباراة الدوري التي تسبق مباراة دوري الأبطال.

جوميز يكشف حقيقة رحيله عن صفوف الهلال



علق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، على ما يتردد حول عودته إلى الدوري التركي، عبر الانتقال إلى نادي فنربخشة.

وكانت الصحافة التركية قد زعمت تواجد جوميز في تركيا؛ للاجتماعي بإدارة نادي فنربخشة التركي وتحديداً مع داميان كومولي المسؤول بالنادي، لمناقشة الانضمام إلى النادي التركي

وقال جوميز، خلال تصريحات لقناة "CNNTURK" التركية: "اجتماعي مع المدير الرياضي لفنربخشة، دامين كومولي، كان مجرد اجتماع بين أصدقاء، ولم نتحدث مطلقا عن انتقالي للنادي التركي".

وأضاف جوميز، قائلًا : "أحترم ناديي فنربخشة وبيشكتاش، وأتمنى لهم موسمًا جيدًا، ولكني أتمنى أن يظلوا خلف جالاتا سراي".

Advertisements

أول تحرك رسمي من نادي الهلال في قضية جابيريل



يجهز نادي الهلال جميع أسلحته للترافع في قضية الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقد وقع عليه الهلال لضم لاعب الفريق جابرييل، ويأتي على رأس تلك الأسلحة ملفا قانونيا كاملا يدين النادي البرازيلي.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

النصر يتلقى أخبار غير سارة قبل موقعة السد



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضربة موجعة قبل موقعة الشباب المنتظرة، بسبب صعوبة لحاق نجم الفريق بالمباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن فرصة لحاق عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر النصر بمواجهة الشباب أصبحت صعبة للغاية، بعدم اكتمال شفاء اللاعب حتى الآن.

ومن المنتظر أن يحسم التقرير الطبي لثلاثي النصر المصاب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وعبد الفتاح آدام، وعبد الرحمن العبيد، إمكانية مشاركتهم أمام الشباب من عدمها.

النصر يكشف سبب إنسحابه من صفقة الكويكبي



ارتبط اسم لاعب الاتفاق محمد الكويكبي، بانتقاله إلى النصر، إذ تسعى إدارة نادي النصر منذ الموسم الماضي للتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، في عهد الرئيس السابق سعود آل سويلم، عن مطالب الاتفاق، لبيع الكويكبي إلى قلعة العالمي، عقب فتح خط المفاوضات مع النادي من جديد.

وقال بن زنان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد": "الاتفاق، طلب مبلغ 40 مليون ريال، للتخلي عن الكويكبي، بخلاف راتب اللاعب نفسه".

وأضاف: "وبعد إجمالي الأموال التي كانت ستدفع للاتفاق واللاعب، فإن الصفقة كانت ستكلف خزينة العالمي، مبلغ 65 مليون ريال، وبالتالي تم الانسحاب فورًا".

النصر في أجازة لحين عودة الدوليين



أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، رفضه خوض أي مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري السعودي؛ لغياب عدد 6 من اللاعبين لمشاركتهم مع المنتخب السعودي بالإضافة إلى المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى، اللذين يشاركون مع منتخبي بلديهما.

ويسعى فيتوريا لتحضير وتأهيل، المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد ويحيى الشهري، وذلك بعد تعافيهم من الاصابه ومشاركتهم في التدريبات الجماهية للفريق.

وقرر فيتوريا منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد.