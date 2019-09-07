رياضة | سعد سمير يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته من الإصابة والمشاركة في مران الفريق الأحمر.



وقال مدافع الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"سأتواجد في تمرين الأهلي عقب مباراة الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني".



وأضاف :"لا يوجد مشكلة في موضوع إصابتي، ولن أتعجل في العودة خاصة وأنني غير مقيد إفريقيًا".



وأشار :"المنافسة مع اللاعبين موجودة في النادي الأهلي، ونحن كلاعبين نتمنى أن يتعاقد النادي مع أي لاعب لكي يقدم الإضافة للفريق".



وزاد :"لست قلقًا من المنافسة في مركزي ولكن ما يهمني أن أكون سليم وجاهز للمشاركة".

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وأوضح :"الكابتن سيد عبد الحفيظ أكد لي بأنه سيتم قيدي في إفريقيا خلال شهر يناير المقبل، في ظل إمكانية استفادة الفريق من خبراتي".



وأردف :"اللاعبين الكبار هم عصب النادي الأهلي، فأي لاعب جديد يحتاج لوقت لكي يكون واحدا من أبنائه".



ويغيب سعد سمير عن المباريات مع الأهلي منذ شهر إبريل الماضي بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

